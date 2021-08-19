وزيرة الصناعة: حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية يدعم الصناعة الأردنية

عمان – الغد – قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية وإضافة قائمة سلع جديدة إلى القائمة التي تستفيد من القرار، تسهم في دعم الصناعة المحلية وزيادة حصتها داخل السوق المحلي.

وأضافت في بيان أمس، أن القرار يعكس اهتمام الحكومة وحرصها على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وزيادة حصته من السوق المحلي حيث تم وبموجب القرار المعدل، إضافة قائمة جديدة من المنتجات المحلية وذلك بعد التشاور مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية المعنية.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تعديل قراره الخاص بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية، بالصناعات المحلية، في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل، وشريطة أن يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني وأن يكون حاصلاً على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

وأكد مجلس الوزراء على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد والالتزام بهذا القرار لحين صدور قرار جديد بإلغائه أو تعديله.

ووفقاً للقرار الذي يهدف للمساهمة في السياسات الحكومية بدعم المنتجات المحلية وحمايتها، يتم تكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على متابعته وتطبيقه لدى كافة الجهات المذكورة سابقا، وإصدار تقارير دورية حول ذلك.

وتشمل القائمة الإضافية بالمشتريات: مصنوعات إسفنجية وكفرات وأغطية منجدة بجميع القياسات وواقيات الفرشات بجميع القياسات، والبشاكير والمناشف والبرادي وبياضات أسِرة ومخدات ووجوه مخدات والحرامات واللحف، إضافة إلى “تي شيرت” بأكمام طويلة وقصيرة والجوارب والألبسة الداخلية. كما تشمل صهاريج نقل المياه والوقود والمواد الكيماوية، وصهاريج خدمات النضح والدفع بكافة أحجامها الثابتة على الشاصي والمجرورة بالتريلة والقلابات الثابتة والمجرورة، وسطحات الشحن المدعمة بالكرينو والتريلات بكافة أحجامها والونشات وهياكل المركبات المختلفة، وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف والإنقاذ، والعيادات والمختبرات والمشاغل والمستشفيات وبنوك الدم المتنقلة بكافة تجهيزاتها وأشكالها المختلفة، والسيارات المبردة كبيرة الحجم.

وتضمنت القائمة كذلك الصوبات وكيازر وأفران الغاز ومراوح التهوية والشفط وأجهزة قياس مستوى السوائل في الخزان، والخزانات والبراميل البلاستيكية ومفاتيح وأباريز وأحجار نصب وبناء ورخام وجرانيت وأنابيب بلاستيكية إنشائية (شبكات مياه البنية التحتية، شبكات الصرف الصحي والاتصالات، تمديدات التدفئة ومياه الشرب، شبكات المياه الباردة والساخنة، شبكات الكهرباء) ومستلزماتها، ومواد تشطيبات البناء ومواد لاصقة (غراء) لصناعة الأخشاب، ومواد لاصقة (آجو، بولي، يوريثان، رش) وسيليكون للزجاج والألمونيوم وأنظمة تحميل مجاري الكابلات الكهربائية.