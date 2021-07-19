وزيرة الصناعة: مؤشرات على ارتفاع أصناف من اللحوم والدواجن

عمان– قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إن هنالك مؤشرات على ارتفاع أسعار أصناف من اللحوم والدواجن، مقارنة بأسعارها خلال الفترات الماضية.

وأضافت خلال جولة تفقدية أجرتها على عدد من المراكز التجارية بعمان، أن اللحوم والدواجن متوفرة بكميات كبيرة، إلا أن هنالك مؤشرات على ارتفاع أسعار بعض الأصناف، واستقرار أسعار الأصناف الأخرى.

وأكدت على ضرورة المحافظة على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، مبينة أن الوزارة تقوم بجولات رقابية مكثفة، لاسيما الرقابة على المنشآت الاقتصادية التي تشهد إقبالا من المواطنين فيما يخص متطلبات السلامة العامة.

وشددت على ضرورة الألتزام بإجراءات السلامة العامة؛ حرصا على سلامة المواطنين ودعما لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.-(هلا اخبار)