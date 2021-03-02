وزيرة الصناعة: نسعى لزيادة صادرات القطاع الدوائي

عمان- الغد- التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي بممثلي الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية بحضور الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير حيث استمعت إلى عدد من الموضوعات التي طرحوها لزيادة تنافسية القطاع.

واكدت م. علي اهتمام الوزارة بتعزيز تنافسية القطاعات ومنها قطاع الصناعة الدوائية وسعي الوزارة لاعتماد السياسات الرامية لتمكين الصناعة المحلية من زيادة صادراتها ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة التصنيع الدوائي التي شكلت في شهر نيسان من العام الماضي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتوسيع القدرات المحلية لإنتاج الأدوية وصناعة المعدات والمستلزمات الطبية وتعزيز الصناعات الغذائية والزراعية.

وأشارت إلى أنه سيتم دراسة مطالب قطاع الصناعة الدوائية التي طرحت خلال الاجتماع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واطلعت الوزيرة ممثلي قطاع الصناعات الدوائية خلال الاجتماع على مخرجات زيارة الوفد الأردني الى بغداد الأسبوع الماضي والسعي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والمستجدات الخاصة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة.

وشارك في الزيارة التي ضمت وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين ومسؤولين حكوميين ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع الصناعات الدوائية.

وعرض رئيس الاتحاد الدكتور ماهر الكردي والأمين العام للاتحاد الدكتورة حنان السبول وممثلي الاتحاد مطالب قطاع الصناعات الدوائية.