وزيرة الطاقة: القدرة الإنتاجية لغاز الريشة 19-20 مليون قدم مكعب يومياً

عمان- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي تبلغ ما بين 19-20 مليون قدم مكعب يومياً.

واضافت لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الخطة الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية تشير الى تصاعد القدرات الإنتاجية تدريجياً التي قد تصل الى 50 مليون قدم مكعب يوميا في نهاية العام 2024.

واشارت الوزيرة في تصريحات سابقة الى إنّ أزمة كورونا حالت دون استكمال حفر البئر 50 في حقل الريشة، مؤكدة مضي الحكومة في جهود الاستكشاف والتنقيب في إطار مساعيها لتنويع مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.

واستطاعت شركة البترول الوطنية خلال عام 2019 حفر بئري 48 و49 في حقل الريشة، في حيت اعاقت ازمة كورونا العمل في البئر 50، بينما بدأت بحفر الآبار 51 و 52.

وينتج بئر 49 في حقل الريشة الغازي شرقي الأردن نحو 3 ملايين قدم مكعّب يوميا بعد توقف اعمال الاستكشاف في الحقل منذ 11 عاما، حيث لم تجر أي عمليات حفر في حقل الريشة منذ عام 2008 باستثناء المسوحات الزلزالية ثلاثية الابعاد والابار التي تم حفرها من قبل شركة بريتش بيتروليوم خلال الفترة 2010-2014 اثناء فترة تقييمها للحقل قبل ان تقرر الانسحاب في بداية عام 2015.

وبلغ إنتاج حقل الريشة سابقا 30 مليون قدم مكعّب يوميا تراجعت إلى 9 ملايين، ومن ثم ارتفعت بفضل البئر 48 إلى 16 مليونا تشكل 5 بالمئة من معدل استهلاك الأردن اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعّب.

وتسعى الوزارة من خلال خطتها الاستراتيجية التي اعلنتها اخيرا إلى السماح باستخدام الغاز المضغوط في السيارات والحافلات، وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وتعمل الاستراتيجية على تغطية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من المصادر المتاحة حاليا والتي تغطي احتياجات المملكة لغاية عام 2030.

كما تركز الاستراتيجية على استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي في المناطق المفتوحة للاستكشاف، وتبقي على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء الشيخ صباح في العقبة لضمان امن التزود بالطاقة على ان يتم تقييم البدائل الممكنة لاستبدال الوحدة الغازية العائمة ببدائل اخرى اقل كلفة.- (بترا- مشهور الشخانبة)