وزيرة بريطانية: انتشار فيروس كورونا الجديد بالصين يشكل مصدر قلق للعالم

لندن – اعتبرت بريطانيا أن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمثل مصدر قلق كبير للعالم.

وقالت الوزيرة المعنية بقطاع الأعمال البريطاني أندريا ليدسوم إنه يتم فحص جميع رحلات الطيران القادمة من مدينة ووهان الصينية التي تعتبر مركز انتشار الفيروس، على نحو منتظم، مضيفة أنه “من الواضح أن هذا يشكل مصدر قلق كبير للعالم وبخاصة لهذه المدينة الصينية، التي يقطنها 11 مليون نسمة، حيث أودى الفيروس حتى الآن بحياة 17 شخصا وأصاب نحو 600 آخرين” .

وأكدت ليدسوم في مقابلة مع شبكة “سكاي” الاخبارية البريطانية اليوم الخميس ” أعتقد أن الجميع سيكونون قلقين من حيث المبدأ، لكن من المهم اتخاذ رد محسوب”، موضحة بأنه سيتم الاسترشاد بكل النصائح التي تأتي من هيئات الصحة العالمية وكذلك بالدلائل الآتية من الصين نفسها”.(بترا)