وزيرة بريطانية سابقة تترشح لخلافة جونسون

أعلنت وزيرة المساواة البريطانية السابقة، كيمي بادينوك عن إضافة اسمها إلى لائحة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين.

وبادينوك واحدة من نحو ستين نائبا ومساعدا استقالوا هذا الأسبوع لإجبار جونسون على ترك منصبه.

لكن جونسون قال عند إعلان تنحيه عن زعامة الحزب إنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خلف له، وهي عملية قد تستغرق أشهرا.

وفي مقال نُشر في صحيفة “تايمز”، دعت بادينوك إلى التغيير، قائلة إن الرأي العام البريطاني “مرهق من الابتذال والخطاب الفارغ”.

وينتظر أن يتم تحديد موعد الإثنين لانتخابات قيادة حزب المحافظين، على أن ينصّب الفائز في المؤتمر السنوي للحزب في أوائل أكتوبر.

وبين الأوفر حظا للفوز وزير المالية السابق ريشي سوناك الذي أدت استقالته مساء الثلاثاء إلى سلسلة من الاستقالات، وحظي إعلان ترشيحه بتأييد فوري من عدد من النواب.

كما أن سوناك المرشح المفضل لأعضاء حزب المحافظين الذين يلقى تأييد ربعهم حسب آخر استطلاع للرأي، نقلا عن موقع سكاي نيوز عربية.

وتلي سوناك وزيرة الخارجية ليز تراس التي تلقى دعم 21 بالمئة من أعضاء الحزب، ثم وزير الدفاع بن والاس (12 بالمئة) حسب الاستطلاع الذي نشرت القناة الرابعة الإخبارية نتائجه، إلا أنهما لم يقدما ترشيحهما بعد.

فيما أعلن النائب عن حزب المحافظين توم توغندهات والمدعي العام سويلا برافرمان رسميا ترشحهما.وقال مصدر مقرب من جيريمي هانت لوسائل إعلام بريطانية، إن وزير الصحة والخارجية السابق الذي هزمه جونسون في 2019، متأكد عمليا من الترشح مرة أخرى.