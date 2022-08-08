وزير أسبق: المهارات الرقمية توزاي “الشهادة” في أهميتها

إبراهيم المبيضين- عمّان- أكد وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة اليوم الاثنين، أهمية امتلاك وإتقان مهارات القرن الواحد والعشرين والتي تتركز في المهارات الرقمية والمهارات المطلوبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتي أصبحت توزاي بنظره أهمية “الشهادة” في عالم يتحول يوما بعد يوم في كل قطاعاته إلى “الرقمنة” مع تواجد قرابة 5.3 مليار مستخدم للإنترنت حول العالم.

وطلب جمعة في منشور له عبر صفحته الشخصية على شبكة “فيسبوك” من الشباب التركيز على الشهادة والمهارات الرقمية في الوقت نفسه؛ لأن “واحدة منها لا تكفي”، مستعرضا أهم المهارات والمجالات التقنية التي أصبحت مطلوبة بشكل متزايد اليوم في كل القطاعات.

وأضاف أن “الكل يتكلم عن أهمية الشهادة ولكن اكتساب مهارة للقرن الواحد وعشرين بنفس الأهمية إذا مش أهم، وبعض المهارات المطلوبة:

1. البرمجة، خاصة مع البلوكشين وال web3 والذكاء الاصطناعي.

2. التسويق الإلكتروني بكل أنواعه

3. التصميم UX UI

4. تحرير الفيديوهات video editing مع انتشار TikTok و YouTube”.

وقال جمعة في منشوره: “ركزوا على الشهادة والمهارة لأنه واحدة ما بتكفي هاي الأيام….”.

ويمكن تعريف “المهارات الرقمية” بأنها مجموعة من المعارف والخبرات والقدرات على استخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية بشكل كفؤ ومفيد، بحيث تمكن الأفراد من إدارة المحتوى الرقمي ومشاركته بشكل فعال ومبدع يؤدي إلى زيادة الدقة والكفاءة والجودة والإنتاجية في كل أنشطة الحياة العامة والعملية، وتعتبر أحد أساسيات التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي المعرفي الحديث.

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