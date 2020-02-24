وزير إسرائيلي: التنكيل بجثمان فلسطيني أضر بصورتنا

القدس المحتلة- قال وزير إسرائيلي إن مشهد جر إحدى جرافاتنا لجثمان فلسطيني عند حدود قطاع غزة الأحد، أضر بصورتنا.

جاء ذلك في تصريح لوزير الطاقة “يوفال شتاينتس” لإذاعة الجيش، الإثنين، “لم يتم ابداء حساسية في هذا الأمر، انه يسبب الضرر لجيشنا ولدولة إسرائيل”.

ودعا شتاينتس للتحقيق في الحادث.

وكان مقطع فيديو أظهر قيام جرافة إسرائيلية كبيرة بجر جثمان شهيد فلسطيني من الجهاد الإسلامي قرب حدود غزة قبل أن تقوم بالتحفظ على جثمانه بصورة مهينة.

وأعلن وزير الدفاع نفتالي بينيت دعمه للجيش الإسرائيلي بما قام به.

فيما أثارت المشاهد ردود فعل غاضبة ومستنكرة على المستوى الفلسطيني والدولي.

يأتي ذلك بعد ساعات على قتل قوات الجيش الإسرائيلي، الأحد، الفلسطيني محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني جنوبي القطاع.

وحمّلت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لـ”الجهاد”، إسرائيل المسؤولية عن تداعيات قتل الشاب الفلسطيني، الذي قالت إنه “أحد عناصرها”.

وقال أبو حمزة، الناطق باسم “سرايا القدس”، عبر “تويتر”: “اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها أحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه”.-(الأناضول)