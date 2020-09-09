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وزير إسرائيلي: دولتان خليجيتان ستُطبعان العلاقات قبل نهاية العام

منذ 40 دقيقة

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القدس المحتلة- رجّح وزير إسرائيلي، أن توقّع حكومته، حتى نهاية العام الجاري، اتفاقيتان جديدتان، لتطبيع العلاقات مع دولتين خليجيتين.

وقال وزير الاستخبارات، لهيئة البث الإسرائيلية، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء “إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، أقدر أنه بحلول نهاية العام ستوقع دولتان خليجيتان أخريان اتفاقيتي سلام مع إسرائيل”.

وأضاف كوهين “المصلحة المشتركة لإسرائيل والدول الإسلامية في إفريقيا والخليج (العربي)، هي إنشاء جبهة أمنية ضد إيران”.

ولم يكشف كوهين عن اسمي الدولتين، اللتين رجّح أن “تُطبعا العلاقات” مع إسرائيل.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.-(الاناضول)

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