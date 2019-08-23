وزير إسرائيلي يطالب باحتلال مناطق السلطة وتفكيكها رداً على عملية رام الله

الغد- رصد- طالب وزير المواصلات الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر بحكومة بنيامين نتنياهو، بتسالئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، باحتلال كامل أراضي الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية وذلك ردا على عملية دوليف قرب رام الله.

وقتلت مستوطنة وأصيب اثنان آخران، هما والدها وشقيقها، بعدما انفجرت، قنبلة استهدفت سيارتهم، قرب مستوطنة دوليف غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش بحسب ما نقل عن الإعلام العبري، “يجب تفكيك السلطة الفلسطينية التي تحرض على الإرهاب، ويجب قطع آمالهم، والعودة لتحمل المسؤولية وتطبيق السيادة في جميع الضفة المحتلة”.

وأضاف أنّ “من ينفذون العمليات يحصلون على دعم من السلطة الفلسطينية، ويُنظر إليهم كأبطال في مجتمعهم ويدخلون السجن بشروط حسنة”.