آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

وزير إسرائيلي يطالب باحتلال مناطق السلطة وتفكيكها رداً على عملية رام الله

منذ ساعتين
وزير المواصلات الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد- رصد- طالب وزير المواصلات الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر بحكومة بنيامين نتنياهو، بتسالئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، باحتلال كامل أراضي الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية وذلك ردا على عملية دوليف قرب رام الله.

وقتلت مستوطنة وأصيب اثنان آخران، هما والدها وشقيقها، بعدما انفجرت، قنبلة استهدفت سيارتهم، قرب مستوطنة دوليف غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش بحسب ما نقل عن الإعلام العبري، “يجب تفكيك السلطة الفلسطينية التي تحرض على الإرهاب، ويجب قطع آمالهم، والعودة لتحمل المسؤولية وتطبيق السيادة في جميع الضفة المحتلة”.

وأضاف أنّ “من ينفذون العمليات يحصلون على دعم من السلطة الفلسطينية، ويُنظر إليهم كأبطال في مجتمعهم ويدخلون السجن بشروط حسنة”.

مقالات ذات صلة

للمسافرين: أكثر من كروز دخان قد يحولكم لمهربين ويعرض سيارتكم للحجز

منذ 10 دقائق

انسحاب الداوود من المنافسة على منصب نائب أمين عمان

منذ 48 دقيقة
النفط

استقرار أسعار النفط

منذ 3 ساعات

قتيلة إسرائيلية ومصابان بجراح خطرة بتفجير عبوة قرب رام الله (فيديو)

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock