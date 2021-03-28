وزير الأشغال: الباص السريع يحد من الأزمات المرورية بين عمان والزرقاء

عمان-الغد-تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي ووزير النقل وجيه عزايزة رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، سير الأعمال في المشروع.

واستمع الوزيران خلال الجولة على مراحل المشروع الأربع إلى إيجاز من المهندسين المشرفين والمقاولين المنفذين حول سير الأعمال ونسب الانجاز وأهم التحديات والمعيقات التي تواجه العمل، وسبل تذليلها لضمان إنهاء العمل ضمن البرنامج الزمني المحدد في وثائق العطاء.

وزير الاشغال العامة والاسكان شدد على أهمية الإسراع في إنجاز أعمال مشروع الباص سريع التردد “عمان-الزرقاء”، والإلتزام بالبرنامج الزمني للمشروع،مبدياً استعداد كافة الجهات الحكومية إلى تذليل أي عقبات تواجه العمل.

ولفت الكسبي إلى الأهمية التنموية والاقتصادية للمشروع وأثره الكبير في الحد من الأزمات المرورية بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء.

وبين الكسبي، ان كلفة المشروع تصل إلى 140 مليون دينار، وهو مقسّم على 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم، وتشمل الأعمال الترابية والأرصفة الإنشائية وتوسيع طريق الأوتوستراد وبناء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات وهدم الجسور القائمة وبناء جسور جديدة وتمديد الأنفاق الموجودة، إضافة إلى بناء التحويلات المؤقتة بحسب ما تقتضي الحاجة، وبناء الجدران الاستنادية ومنشآت الصرف الصحي وجسور المشاة وأعمال الإنارة.

وشدد الكسبي خلال الجولة على ضرورة اعتماد نظام الورديات على مدار الساعة وإتباع كافة الاجراءات الوقائية في مواجهة فايروس كورونا وتعزيز عناصر السلامة العامة خصوصاً في المناطق التي تشهد تحويلات مرورية.

بدوره قال المهندس عزايزة ان المشروع يتضمن إنشاء مسار لحافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بطول 20 كم والذي يهدف إلى ربط مسار حافلات التردد السريع (BRT) من عمان الى الزرقاء إضافة الى وجود مسار متفرع في منطقة عين غزال باتجاه صويلح ،و اخر باتجاه مجمع المحطة من أجل ضمان نقل سلس بين الاتجاهيين للركاب ويشمل المشروع أعمال الطرق والجسور والمحطات الرئيسة في الزرقاء وعمان وأربعة محطات وسطية لتحميل وتنزيل الركاب.

وبين المهندس عزايزة ان هذا المشروع هو لبنه اساسية لإنشاء منظومة نقل عام ذو كفاءة وموثوقية ويبنى على هذا المشروع في مرحلة لاحقة بالتوسع في محيط المدن الاخرى مثل ياجوز والسلط والزرقاء.

كما وبين المهندس عزايزة ان المشروع سيعمل على توفير خدمة حافلات ذات تردد سريع وفعال بين عمان والزرقاء بحيث تكون الخدمة متكررة وموثوق بها ومريحة وبأسعار معقولة ، إضافة لتقديم خدمات حافلات التردد السريع للتجمعات الرئيسة على طول الطريق بين عمان والزرقاء.