وزير الأشغال: نظام إجراءات الرقابة والتفتيش يدخل حيز التنفيذ

عمان- قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش ان نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار قد دخل حيز التنفيذ بعد توشحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

واضاف العموش بحسب بيان اصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، ان النظام يهدف إلى ضمان جودة العمل في قطاع الإعمار ورفع سوية العمل الهندسي، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية ومتطلبات الكودات الهندسية وتمكين المواطنين من الحصول على منتج بالمواصفات الهندسية المطلوبة.

وينص النظام على تفعيل دور اللجان الفنية المشكلة في مجلس البناء الوطني لضبط جودة الشقق والعمارات السكنية والمنشآت بشكل عام، والتأكيد على دور المقاول المصنف بتنفيذ الأعمال، ومتابعة مهندس الإشراف في تطبيق المواصفات المعتمدة لحماية المستهلك، وكذلك استقبال الشكاوى الواردة من المواطنين في حال وجود مخالفات أو عيوب إنشائية وفنية.