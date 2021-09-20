وزير الأشغال يترأس وفدا أردنيا متوجها إلى بغداد

عمّان – الغد-يرأس وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي وفداً اردنياً متوجهاً إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد.

ويرافق الكسبي عدداً من ممثلي قطاع الانشاء والاسكان والمقاولات والقطاعات الصناعية، حيث ستستمر لقاءات العمل حتى الخميس المقبل.

وسيعقد الكسبي عدة لقاءات عمل مع المعنيين في العراق خلال ايام الزيارة والتي تاتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز افاق التعاون والتوسع فيها وحرصا من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على تأطير التعاون المشترك بما ينسجم مع مصلحة البلدين الشقيقين في المجالات كافة وخصوصا المجالات الاقتصادية وما يتعلق بمجال الاسكان والانشاء والمقاولات.

وكان وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي عقد صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع ممثلي الجهات المشاركة في الوفد الاردني المتوجه الى العاصمة العراقية بغداد بحضور الامين العام بالوكالة والمعنيين في الوزارة، بحضور ممثلي الوفود المشاركة.

وبحث الكسبي وممثلي الوفود المشاركة الاتفاقيات والبنود التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة العمل التي يجريها الوفد الاردني مشددا على ضرورة التركيز على ترجمة الزيارة لاتفاقيات عمل على ارض الواقع.

يشار الى ان الكسبي كان قد ترأس وفدا الى العراق في شباط الماضي .