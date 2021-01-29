وزير الأشغال يتفقد أحوال الطرق في بعض النقاط الساخنة

عمان- الغد- تفقد وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس يحيى الكسبي عددا من المواقع في محافظتي جرش عجلون، خلال جولة مفاجئة نتيجة لورود بعض الملاحظات لغرف الطوارىء صباح اليوم، واطلع على الاستعدادات الميدانية للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها البلاد.

واطمأن الكسبي خلال الجولة التي جاءت دون ترتيب مسبق وبناءا على الملاحظات الواردة لغرفة العمليات في الوزارة، على أحوال الطرق خصوصا في مواقع الانزلاقات السابقة على طريق جرش وبركة البيادر ومثلث عبين وعبلين ومثلث صخرة التي تشهد تساقط امطار غزيرة، مؤكدا أن المعالجة التي سبق أن قدمتها الوزارة في هذه المواقع كانت ناجعة.

واوعز الكسبي إلى المعنيين في الوزارة بدراسة واقع بعض المناطق وتقديم تقارير مفصلة للحلول المقترحة للبدء بدراستها تمهيدا لتوفير المخصصات وطرح العطاءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

واكد الكسبي حرص الوزارة على التشاور مع نواب المحافظات ومجالس المحافظات والبلديات والمواطنين وصولا الى صيغة وفهم مشترك يتمثل بدراسة ومراجعة المشاريع والخطط المختلفة، سواء في مجال الطرق الرئيسية و الزراعية، للاطلاع والوقوف على المطالب من اجل تحديد اولويات للمشاريع عند اعداد الموازنة القادمة والمخصصات التي سيتم رصدها.

وشدد الكسبي على حرص الوزارة على متابعة ملاحظات المواطنين ومعالجة أي اختلال ناجم عن الظروف الجوية، حيث أعدت الوزارة خطة طواريء محكمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإدارة المحلية والبلديات إضافة إلى جهاز الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، من خلال المركز الوطني للامن وإدارة الازمات.