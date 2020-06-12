وزير الأشغال يتفقد عددا من المشاريع في محافظة العقبة

عمان-الغد- تفقد وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس فلاح العموش الجمعة عددا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة العقبة.

حيث تفقد العموش مشروع إنشاء مدرسة خديجة بنت خويلد الاساسية المختلطة

المقامة ضمن مشاريع المبادرات الملكية وتتكون من 28 غرفة صفية إضافة للغرف الادارية والمختبرات ومسرح ومكتبة بمساحة إجمالية ٥٦٠٠ متر مربع.

كما اطلع العموش على اعمال توسعة وتحديث مدرسة الاميرة بسمة الاساسية الذي يأتي ضمن مشاريع اللامركزية لإضافة 8 غرفة صفية.

وتفقد العموش مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الاميرة بسمة الشامل الذي يتضمن اعمال صيانة للمبنى القائم وانشاء توسعة جديدة بمساحة 1010م2 مع ساحات خارجية ومواقف.

وشملت جولة العموش الاطلاع على أعمال صيانة طريق العقبة الخلفي “طريق الشاحنات” بطول 15 كلم ويتضمن صيانة للمسرب المتجه من تقاطع وادي اليتم الى جسر الترخيص ويشمل اعمال قشط للطبقات السطحية وعمل فرشيات جديدة بمواصفات فنية تراعي الحمولات المحورية على هذا الطريق.

وشدد العموش خلال الجولة على اهمية مراعاة كافة متطلبات السلامة العامة والاجراءات الوقائية وتطبيق تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا.

ووجه المقاولين ومسؤولي الوزارة العاملين في هذه المشاريع لتكثيف العمل وتعويض فترة التعطل التي تسببت بها ازمة كورونا.