وزير الأشغال يتفقد مشروع تنفيذ وحدات سكنية بمنطقة الملاحة

البلقاء- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، مشروع تنفيذ وحدات سكنية بمنطقة الملاحة دير علا / الأغوار الوسطى في محافظة البلقاء.

وشدد الكسبي خلال الجولة التفقدية والتي رافقه فيها عدد من المعنيين على ضرورة انجاز كافة الأعمال في المشروع خلال المدد الزمنية المتوقعة.

وأستمع الكسبي ، إلى ايجاز مفصل من المعنيين، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 93.5% فيما تشمل الأعمال فيه إنشاء (400) وحدة سكنية بمساحة (68 م2) لكل وحدة وإنشاء البنية التحتية للموقع كاملاً من شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وما يتطلبه العمل من أعمال الردم وأعمال الخلطة الإسفلتية واستبدال مناطق السبخات بالردم الصخري وإنشاء الأرصفة المحيطة بالوحدات السكنية والمحاذية للطرق وإنشاء الخط الناقل للمياه الجوفية (القادمة من خارج المشروع) بقطر (630 ملم) بطول (900م) مع المناهل اللازمة وإنشاء شبكة تصريف المياه الجوفية بإجمالي أطوال (3250م) من أرض المشروع إلى القناه المجاورة للمشروع مع المناهل اللازمة وإنشاء شبكة المياه العامة لتغذية الوحدات السكنية مع المناهل اللازمة وإنشاء شبكة الصرف الصحي بطول (1600م) مع المناهل اللازمة وإنشاء العبارة الصندوقية عند مدخل المشروع وتوصيل الطاقة الكهربائية للوحدات وتشمل أعمدة كهرباء ضغط متوسط ومنخفض.

وأوعز الكسبي إلى المعنيين في الوزارة بتزويده بشكل دوري بنسب الإنجاز في المشروع والعقبات التي تواجه سير العمل ليصار إلى حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وثمن الكسبي ، جهود العاملين في المشروع على الدور الفعال الذي قاموا به في سبيل انجاز المشروع وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة وبما يقدم أفضل الخدمات للوطن والمواطن.

يشار إلى أن دور وزارة الأشغال العامة والإسكان يتمثل في الإشراف على تنفيذ ومتابعة إنشاء الوحدات السكنية من خلال كوادرها لصالح وزارة التنمية الاجتماعية.