وزير الأشغال: يجب أن تكون الطرق سالكة أمام المواطنين

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، الطرق الرئيسية في محافظتي جرش وعجلون، واطلع على سير العمل في فتح الطرق وإزالة الثلوج المتراكمة عليها.

وقال أبو السمن، خلال زيارته التفقدية لمناطق سوف وثغرة عصفور في جرش ومضخة أنشئت على مثلث عبين عبلين في عجلون لمعالجة تجمع المياه، إن الوزارة عممت على مديرياتها مع بدء المنخفض من أجل تفعيل خطط الطوارئ وإعلان حالة الجاهزية القصوى وأن تكون الطرق المؤدية إلى المستشفيات ومحطات الوقود والمخابز والمراكز التجارية، سالكة أمام المواطنين.

وأكد أهمية إدامة العمل ورفع أقصى درجات التعاون والتنسيق من أجل تقديم الخدمة للمواطنين في جميع الظروف والأحوال وحل المعيقات والمشاكل أولا بأول حفاظا على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن جرش وعجلون من المناطق التي شهدت تساقطا وسماكة في الثلوج، مشيدا بجهود كوادر مديريات الأشغال ومختلف الجهات ذات العلاقة لإعادة فتح الطرق أمام المواطنين.

واستمع الوزير من مديرة أشغال جرش المهندسة بسمه بني مصطفى إلى مدى جاهزية مديرية المحافظة وعملها على مدار الساعة لإدامة الحركة على الطرق وتوفير الآليات والكوادر في الميدان.

كما استعرض مدير أشغال عجلون المهندس عبد الناصر الكلباني، ما تقوم به المديرية منذ بداية المنخفض لفتح الطرق من خلال 31 آلية بين متوفرة ومستأجرة وجاهزية الكوادر للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض.

وأشار الكلباني إلى توزيع الآليات على مناطق تشهد كثافة في تساقط الثلوج والأمطار وتجمع المياه لإدامة فتح الطرق وعدم تعطلها لتسهيل وصولهم للمستشفيات والمراكز الصحية والتجارية والتأكد بشكل مستمر من مضخة أنشئت على مثلث عبين لتلافي ارتفاع منسوب المياه أو تجمعها للتسهيل على مرتادي الطريق الذي يعتبر حيويا باعتباره، وتوفير مولدات في حال انقطاع الكهرباء لتشغيل هذه المضخة.

من جانب آخر، التقى أبو السمن في مبنى محافظة عجلون المحافظ الدكتور قبلان الشريف وعدد من الحكام الإداريين ورؤساء البلديات وممثلي هيئة الطاقة والمعادن، واستمع من المحافظ الشريف إلى مدى جاهزية الدوائر والمؤسسات المعنية في المحافظة وغرف العمليات الرئيسية والتأكيد المستمر على جميع الدوائر بضرورة العمل على مدار الساعة، وفتح الطرق أولا بأول وتنظيف عبارات تصريف المياه للتسهيل على مرتادي الطرق وتلبية احتياجات المواطنين.

وبين أن هناك زيارات ميدانية مستمرة لجميع الجهات المعنية من أجل التأكد لإدامة الحركة وحل مشاكل المواطنين، مشيدا بجهود جميع الدوائر المعنية ومديرية أشغال المحافظة التي تعمل وتساند بشكل مستمر جميع الجهات خلال مثل هذه الظروف الجوية.

بدوره، قال مدير عام شركة كهرباء إربد، المهندس بشار التميمي، إن الشركة عممت على جميع الفرق الميدانية بحالة الطوارئ للتعامل مع أية أعطال تصيب الشبكات وإجراء الصيانة الفورية والعمل على مدار الساعة خلال المنخفض لإدامة التيار الكهربائي.

بينما طالب رئيس بلدية عجلون، حمزة الزغول، بتوسعة عدد من مداخل المحافظة ومراعاة خصوصيتها وطبيعتها الجغرافية.

فيما دعا رئيس بلدية كفرنجة، الدكتور فوزات فريحات، إلى توسعة طريق وادي الطواحين كفرنجة كونه يربط بين عجلون ومدينة كفرنجة، مشيرا إلى أنه طريق حيوي، لكنه يعاني من الضيق وكثرة المنعطفات فيه، وخصوصا أن هناك مطالبات منذ سنوات عديده بخصوص هذا الطريق.