وزير الأشغال يكشف سبب وقف تنفيذ مشروع دوار الثقافة في إربد

أحمد التميمي

إربد– كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي أن سبب وقف مشروع ميدان الثقافة هو عدم توفر المخصصات المالية والمقدرة ب 30 مليون دينار.

وقال خلال لقائه بنواب مدينة اربد بحضور محافظ اربد رضوان العتوم، إن الوزارة تعمل على إيلاء تدريب وتشغيل المهندسين الجدد في المشاريع المنفذة بالمحافظات كل الاهتمام للحد من البطالة ولإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

وأشار الكسبي في اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة المهندس مروان الجمعاني إلى أن طريق اربد الدائري البالغ طوله 43 كيلو متر وكلفته الإجمالية 76 مليون دينار قد نفذ وأنجزت منه بالمرحلة الأولى 18 كيلو متر والمرحلة الثانية تصاميمها جاهزة وننتظر توفير المخصصات المالية لمباشرة العمل واستكماله بشكل نهائي.

وأوضح أن تدريب المهندسين يحكمه نظام وتعليمات ومبالغ محددة طيلة العمل بالمشروع الذي يرتبط بجدول زمني ومبالغ معينة وجرى تخصيص مبلغ 500 ألف دينار وتم رفعها لتصل ل 700 ألف دينار لغايات التدريب مؤكدا اهتمام الوزارة بهذا الموضوع بشكل كبير وحال توفر المخصصات المالية سيتم تدريب أكبر عدد من المهندسين.

وتضمنت مطالب النواب ضرورة تأهيل الطرق بمناطق شرق اربد وصيانة طريق حوارة المتهالك وحل مشكلة طريق الترخيص في الصريح وتوسعة الطرق الزراعية غرب اربد، والتي تربط عدة قرى وألوية ومعالجة طريق دوقرا باتجاه كفر أسد نظرا لضيقها وحاجتها للتوسعة إضافة لتوسعة طريق المتنزه في دوقرا، وحل مشكلة طريق فوعرا.

وعرضت مديرة أشغال محافظة اربد المهندسة رحاب العتوم طبيعة المشاريع المنفذة خلال العام الحالي في اربد مبينة انه تم رصد مبلغ 4 مليون و700 ألف دينار لمشاريع الأشغال وذلك ضمن موازنة مجلس المحافظة لعام 2021 و400 ألف دينار كعطاءات من مركز الوزارة إضافة ل 450 ألف دينار لمعالجة أماكن تجمع المياه وتصريف مياه الأمطار بإربد.

وأضافت انه يوجد 20 مشروع لأبنية في اربد قيد التنفيذ والاستلام وتسير بشكل جيد، مؤكدة ان هذه المشاريع ستنعكس بشكل مباشر على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ اربد أشار في بداية اللقاء إلى أن محافظة اربد تتمتع ببنية تحتية وشبكات طرق جيدة منوها إلى أن الأشغال حظيت بأكبر الموازنات من قبل مجلس محافظة اربد وهو أمر إيجابي وسينعكس مباشرة على طبيعة المشاريع المنفذة والخدمات المقدمة .

وأشار العتوم الى نسبة الإنجاز في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد والذي ينفذ بالمنطقة الجنوبية وصلت إلى 40% مؤكدا أن هذا المشروع الضخم سيعمل على رفع سوية الخدمة الصحية والطبية المقدمة للمواطنين.