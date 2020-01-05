وزير الأشغال: 75 % نسبة الإنجاز على الطريق الصحراوي

عمان – قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش اليوم الأحد ، أنه سيتم إنجاز 27 كم من الطريق الصحراوي هذا الشهر.

وأضف العموش ان نسبة الإنجاز على الطريق الصحراوي وصلت إلى نحو 75% بعد فتح 246 كم امام حركة السير في الأجزاء الثلاثة من المشروع منها 156 كم على الجانب المتجه من العقبة إلى عمان و 89 كم بالاتجاه المعاكس.

وبين العموش أن مقاطع الطريق التي انتهى العمل منها ثلاثة مسارب تستخدم كتحويلات مرورية والسير عليها باتجاهين، حيث اعتمدت الوزارة في التحويلات أفضل المواصفات الدولية لتحقيق السلامة المرورية وضمان انسيابية المرور. ووصف العموش مشروع الطريق الصحراوي بالضخم و الحيوي على واحد من أهم الطرق الخارجية في المملكة، ويجري العمل فيه على نظام التحويلات المتقطعة لتلافي إغلاق الطريق لعدم وجود طريق بديل لتحويل السير عليه.

وأشار إلى أن كل تحويلة لا يزيد طولها عن سبعة كيلومترات وذلك لعدم إرهاق مستخدمي الطريق ولا تقل المسافة بين التحويلة والأخرى عن ثمانية كيلومترات بالإضافة إلى تجهيز كل تحويلة في بدايتها بحواجز إسمنتية وأبراج إنارة على مداخل ومخارج التحويلة ووضع الإشارات المرورية المضيئة والعاكسات الفسفورية الأرضية واللوحات المضيئة.

وقال العموش :إن الوزارة اعتمدت المخططات الخاصة بالتحويلات المرورية بعد دراستها من مهندسي السلامة المرورية في المكاتب الاستشارية وإجراء الكشف الحسي على الموقع من قبل الجهات المعنية في إدارة السير المركزي والدفاع المدني والحكام الإداريين والمجتمع المحلي ويتم قبل فتح التحويلات للسير، الكشف المشترك عليها وإعطاء الموافقة عليها مشيرا إلى أنه بعد فتح التحويلة يتم مراقبتها للتأكد من فعاليتها وتعزيز عناصر السلامة في حال الحاجة لذلك.(بترا)