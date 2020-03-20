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وزير الأوقاف: آثم شرعاً كل من لم يلتزم بالإجراءات الوقائية وتسبب بأذى الناس (فيديو)

منذ ساعتين
طفلة تتابع الخطبة الموحدة من تلفاز منزل ذويها (تصوير ساهر قدارة)

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عمان- الغد- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، اليوم الجمعة، إن كل من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا ويتسبب بأذى الآخرين يعتبر آثم شرعاً.

وأضاف في خطبة موحدة بثت من مسجد الملك الحسين بن طلال واقتصر حضورها على بعض كوادر الخدمات الطبية: “ينبغي أن تعاون جميعاً في التصدي لمنع انتشار فيروس كورونا، فقد قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2]”.

وتابع: “من الفهم السقيم والعجز أن نكتفي بالدعاء إلى الله عز وجل دون الأخذ بالأسباب عند الإبتلاء والمحن”.

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