عمان – الغد- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إنّ الاستمرار بإغلاق المساجد هو للحفاظ على الصحة العامة.

وأضاف الخلايلة في حديث للتلفزيون الأردني: “أستغرب فحش الكلام الذي يصدر ويتهم الناس في نياتهم، ويدخلون إلى نياتنا، وكأننا تعمدنا إغلاق المساجد لذات الإغلاق”.

وأكّد الخلايلة، أنّ البعض يأتي بكلام الله – عز وجل- ويحاول إسقاطه على إغلاق المساجد، قائلا: “نحن نحاول الحفاظ على صحتكم وسلامتكم، وكما ننظر إلى المساجد من جهة الحكم الشرعي فإننا ننظر إلى حياة الناس بحكم الشرعي”.

وأشار إلى أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم- حدثنا أنّ حياة الانسان المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة، متسائلا: “فما بالك بالمساجد”.

وبيّن الوزير، أنّ السلامة من الوباء والانتهاء منه هي مرحلة لم نصل إليها بعد، حيث سنسنقبل آلاف الطلبة والأردنيين من الخارج وجزء منهم من الممكن أنّ يكون مصاباً.

وقال الوزير: “إنّ المساجد ستبقى مغلقة حتى نهاية رمضان، والذي نسأل الله أنّ يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأنّ يكون القيام في بيوتنا”.

وأشار الخلايلة، إلى أنّ السيرة النبوية تمثلت فيها معاني الصبر، “فعلينا أنّ نصبر، والنصر صبر ساعة، والنفوس تتشوق إلى المساجد، ولكن كما خاطب الله عز وجل النبي (صلى الله عليه وسلم) وحثه على الصبر فعلينا الصبر على مواجهة الشدائد والكوارث”.

وأكّد الوزير، على ضرورة أنّ نتحمل بعضنا خلال الأيام المقبلة، وأنّ نحسن الظن بالآخرين، “فما نفعل أمراً إلا لمصحلة عامة، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ونخشى على أنّ يصاب انسان واحد، وأنّ يقال إنّ إصابته جاءت من المسجد”.