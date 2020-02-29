وزير الأوقاف: تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة في درء المفاسد

الغد– قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، في تصريحات صحفية، بأن قرار السلطات السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً ياتي في اطار استكمال الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وفيه تحقيق لمقاصد الشريعة الإسلامية الداعية الى حفظ النفس.

وأضاف الخلايلة بأنه يثمن هذا القرار الذي يأتي في إطار القاعدة الشرعية ” درء المفاسد أولى من جلب المصالح” وفيه درء لمفسدة انتشار الفيروس والحد من انتشاره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا ضرر ولا ضرار” .

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة تعاون الجميع في الإلتزام بالتعليمات المتعلقة والقرارات الصادرة بخصوص الوقاية من المرض ومنع انتشاره بما يحقق السلامة للجميع