وزير الأوقاف: صلاة التراويح ستكون في المنازل

عمان- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن صلاة التراويح جائزة في البيت، مشيرا الى “أننا صلينا الفريضة بالبيت فسنصلي صلاة التراويح في المنزل توخيا للسلامة في ظرف نواجه نحن والعالم وباء خطيرا”.

وأضاف خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الثلاثاء “علينا أن نصلي التراويح في بيوتنا وكما أننا التزمنا في الأيام السابقة أن نصلي في بيوتنا صلاة الجمعة والجماعة والتي هي فريضة فسنصلي أيضا التراويح في البيوت”، لافتا الى أن “القرار مؤلم لنا جميعا لكن علينا أن نحافظ على انفسنا وعلى الوطن، لغاية سامية وهدف عظيم وهو أن الحفاظ على النفس أحد مقاصد الشريعة”.

واقتبس الخلايلة من كلام جلالة الملك عبدالله الثاني، عندما تحدث قبل أيام بالقول “بإذن الله ستزول هذه الغمة ونقيم الصلاة ونعود إلى مساجدنا وتقام الصلاة وشدة وبتزول” داعيا الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف وفي المساجد والأهل جميعا في البلد الطيب الى الالتزام بهذا القرار.

واكد انه علينا الصبر والتحمل وأن نستغني عن كثير من العادات الاجتماعية وان نحافظ على التباعد الاجتماعي وان نحافظ على صحتنا في شهر رمضان المبارك، وان نبقى في بيوتنا، مؤكدا أن “النصر صبر ساعة وأن الصبر مثل اسمه مر مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل”.

وحول إقامة المجالس العلمية الهاشمية التي تقام في شهر رمضان كل عام لفت إلى أنها ستكون بدون جمهور وفترة الغروب ستبث من مسجد الملك الحسين بن طلال بدون جمهور كذلك. (بترا)