وزير الأوقاف: لن نتهاون في أي تقصير لخدمة الحجاج

عمان--قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل، ان الوزارة لن تتهاون امام اي تقصير في تقديم الخدمة لحجاج بيت الحرام في كل مرحلة من مراحل الرحلة وخلال اداء شعائرها.

واضاف خلال حوار له في برنامج الاردن هذا المساء عبر شاشة التلفزيون الاردني ان هناك نقصا في الحافلات الحديثة لنقل الحجاج، موضحا ان الحكومة قدمت مجموعة من التسهيلات لأصحاب شركات النقل لتحديثها ، وان هناك عدة محطات لفحص هذه الحافلات.

وذكر الوزير، بان كلفة الحج لهذا العام بلغت 1945 دينارا شاملة التنقلات من الاردن الى المشاعر المقدسة وداخل المشاعر بالاضافة الى الطعام والشراب وتقديم سنة الهدي اما بدون الهدي 1845 دينارا مشيرا الى ان الكلفة هي اقل من العام الماضي،وقال ان الوزارة لا تتقاضى من هذا المبلغ سوى 90 دينارا بدل خدماتها المقدمة للحاج الاردني ادارة وارشادا، مبينا ان كل حاج يحصل على فيشة توضح كل تفاصيل وكلف رحلته، وان الوزارة اعادت العام الماضي مبالغ مالية لمتضرري مخيم عرفة وايضا ما كان زيادة على هو مقدر.

واكد ابو البصل، ان الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام لـ 7000 حاج وحاجة اردنية انتهت موضحا انه تم اختيار الحجاج من خلال ثلاثة معايير، حيث تم المنافسة على العدد الاكبر من خلال تسلسل الدور حسب تاريخ الميلاد من عمر 1949 فما دون، والمتقدمين عن طريق صندوق الحج، واجريت القرعة على المجموعة الثالثة لألف حاج لإتاحة الفرصة امام مختلف الاعمار ممن هم دون مواليد 1970.

وبين انه سيصار الى بدء تفويج قوافل حجاج بيت الله الحرام من المملكة على مرحلتين، باتجاه المدينة المنورة ومن ثم الى مكة المكرمة.

وذكر الوزير ان حجاج الاردن سيقيمون هذا العام في منطقتي جرون التي تبعد عن الحرم المكي 1500 متر، والعزيزية التي تبعد 6 كيلومترات وتعد اقرب الى منطقة منى.

وكان الوزير تحدث في بداية الحلقة عن فتح الوزارة الفي مركز في المملكة للقرآن الكريم ودروس الفقه والسيرة نصفها للإناث تقدم خدمتها لحوالي مائتي الف طالب وطالبة، عبر مناهج تم وضعها للائمة والوعاظ من قبل الوزارة .

–(بترا)