وزير الأوقاف محمد الخلايلة يتسلم ميدالية ذهبية

عمان- الغد- تسلم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين، الميدالية الذهبية من قبل مؤسسة آل البيت بمناسبة فوز الوزارة بمسابقة أسبوع الوئام والتعايش الديني.

وخلال تسلمه الميدالية الذهبية من مدير عام المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية مصطفى القباني ومساعد المدير العام للشؤون البحث العلمي طارق عقاب، ثمن الخلايلة الجهود التي يبذلها المركز في ترسيخ قيم التعايش الديني.

وفازت الوزارة بالمركز الأول بجائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لأسبوع الوئام العالمي بين الأديان لعام 2020، عن فعالية نظمتها بعنوان “الأردن أنموذج الوئام بين اتباع المذاهب والأديان”.