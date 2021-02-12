آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

وزير الأوقاف: مناداة الوالدين بـ “يا حج ويا ختيار” يعتبر عقوقا

منذ 27 دقيقة
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، إنه من العقوق مناداة الوالدين “يا حج، ويا ختيار”، التي “لو كنت لا تقصد بها شيئا فقد قمت بإساءة الاختيار”.
وأضاف خلال خطبة الجمعة المخصصة عن بر الوالدين أن “الكلمة الطيبة يجب أن تكون مع الأم والأب، ولا يجب اطلاق ألفاظ غير محببة على الأم والأب فهي عقوق”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock