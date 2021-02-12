وزير الأوقاف: مناداة الوالدين بـ “يا حج ويا ختيار” يعتبر عقوقا

عمان- الغد- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، إنه من العقوق مناداة الوالدين “يا حج، ويا ختيار”، التي “لو كنت لا تقصد بها شيئا فقد قمت بإساءة الاختيار”.

وأضاف خلال خطبة الجمعة المخصصة عن بر الوالدين أن “الكلمة الطيبة يجب أن تكون مع الأم والأب، ولا يجب اطلاق ألفاظ غير محببة على الأم والأب فهي عقوق”.