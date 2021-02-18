وزير الأوقاف يتفقد المسجد الحسيني ويوعز بحصر الاضرار

عمان-الغد- تفقد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة يرافقه محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب صباح اليوم الخميس المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان.

وجاءت الجولة التفقدية للوزير الخلايلة بعد تعرض القبة السماوية للمسجد الحسيني لاضرار نتيجة الحالة الجوية التي تسود المملكة منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتساقط الثلوج.

ووجه الخلايلة الجهات المعنية في الوزارة بالعمل الفوري على دراسة الاضرار واصلاحها.

واستمع الخلايلة خلال الزيارة لعدد من الملاحظات من لجنة المسجد ووجّه المعنيين إلى سرعة معالجتها و بشكل فوري.

كما أوعز وزير الأوقاف إلى مدراء الأوقاف في محافظات المملكة كافة لمتابعة واقع المساجد ومقامات الصحابة في مناطقهم والعمل على حصر الأضرار الناتجة عن تساقط الثلوج ومعالجتها بشكل فوري إن وجدت.

وكان الخلايلة وجه يوم أمس مدراء مديريات الأوقاف في المملكة بفتح المساجد أمام المواطنين نظرا للظروف الجوية السائدة، كما وجه صندوق الزكاة واللجان التابعة له لفتح أبوابها وسرعة الإستجابة لكل شخص يطلب المساعدة وتقديمها بشكل فوري.