وزير الأوقاف يتفقد مستودعات إعداد طرود الخير

عمان- تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة المستودعات الخاصة بإعداد طرود الخير التي توزع من خلال لجان الزكاة في بعض مناطق المملكة.

واطلع الدكتور الخلايلة خلال الجولة التي رافقه فيها مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، على سير العمل في المستودعات الكائنة بمنطقتي الرصيفة وصالحية العابد، معبرا عن شكره وتقديره للقائمين عليها من مزكين ومتبرعين وأيد عاملة.

وأشار إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة على المقتدرين والأغنياء من المسلمين تخرج من أموالهم وتعطى للفقراء لمساعدتهم.

و شدد على ضرورة الوقوف الى جانب العائلات التي تحتاج الى الدعم والمساعدات العينية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها وطننا من إجراءات حدت من عمل بعض الفئات.

ولفت الخلايلة إلى أن صندوق الزكاة، ولجان الزكاة التابعة له في مختلف مناطق المملكة تسعى جاهدة من أجل بلورة فكرة الزكاة التي تعظم عمل التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ودعا أصحاب الأيادي البيضاء والمزكين والمتبرعين الى تقديم الدعم للصندوق لتمكينه من القيام بواجبه الوطني تجاه الأسر المحتاجة والفقيرة في المجتمع، مشيرا إلى وجود نافذة إلكترونية عبر خدمة إي فواتيركم لتقديم الزكاة والتبرعات من خلالها.-(بترا)