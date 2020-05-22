وزير الأوقاف: يجب أن نحافظ على إنجازات الحكومة خلال أزمة كورونا

عمان – الغد – قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اننا نودع اليوم شهر رمضان المبارك، شهر الصوم و الصبر الغظيم.

وأضاف الخلايلة خلال القائه اليوم خطبة الجمعة والاخيرة من شهر رمضان المبارك ان هذا الشهر فيه مجموعة من الرسائل التي يجب علينا أن ندركها ونعمل بها، ومنها القبول للأعمال، وهي تحتاج إلى إخلاص في العمل وإتقان، وتقديم الصدقة لله تعالى، وتقوى الله تعالى، والحرص على قبول الاعمال.

ونوه الى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان القدوة لنا في الحرص على قبول الأعمال بالاخلاص بها، والدعاء إلى الله تعالى بأن يتقبل الطاعات، لافتا الى أن شهر رمضان من نتائجه تطهير النفوس وحفظ الألسن، فهو موسم الخير، وتقوى الله سبحانه وتعالى.

وقال وزير الأوقاف أنه يجب علينا أن نراجع أنفسنا ونراجع أعمالنا و ماذا تقول أو نكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كلمات ومنشورات ونعلم أننا سنقف يوم القيامة، وأن نتقي الله في أعمالنا، ويجب علينا أن لا نضيع أعمالنا التي أنجزناها في شهر رمضان، وأن تستمر الأعمال من صدقة وصوم وقراءة القرآن الكريم حتى نستفيد منها وندوم القيام بها دون إنقطاع، ويكون هذا الشهر العظيم مدرسة نتعلم منها.

وقال إن ما شهدناه من إنجازات قدمتها الدولة من حكومة وأجهزة أمنية، وكوادر طبية خلال أزمة كورونا يتوجب علينا أن نحافظ عليه، وأن لا نترك التباعد الإجتماعي بعد شهر رمضان، وحلول عيد الفطر السعيد، وأن نستمر باعمالنا الصالحة بالذكر وقراءة القرآن الكريم، وتقديم الصدقات.

و أكد الخلايلة أن علينا كذلك أن لا نكون من المفلسين الذين تحدث عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ الناس حقوقهم من حسناته فلا يجد ما يدخله الجنة لذلك يجب أن نتقي الله باعمالنا وما نقول وأن لا نعتدي على الناس فيها.

وشدد الخلايلة التأكيد على أننا اليوم في معركة ضد هذا الوباء ويجب علينا الإلتزام بالتعليمات وأن نعتمد التباعد الإجتماعي اسلوبا في التعامل حتى ننتهي من هذا الوباء ولا نكون وسيلة لنقله وضرر الناس منه. وختم الخلايلة خطبة الجمعة بالدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ الأردن وجلالة الملك وولي العهد وقواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية والتعليمية وكل من قام بجهد وان يحفظ الأردن وشعبه والامة والبشرية من هذا الوباء وأن يحفظ فلسطين وأهلها ومقدساتنا.