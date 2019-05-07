وزير الأوقاف يدعو المواطنين لاستلام تصاريح الحج





عمان – دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالناصر ابو البصل المواطنين ممن وقع عليهم الاختيار لاداء فريضة الحج للموسم الحالي 1440هـ – 2019م مراجعة المراكز التي تم التسجيل من خلالها، وذلك خلال الفترة 8-19ايار المقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساء بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن الوزارة قد أبلغت جميع حجاج بعثة الحج الأردنية هذا العام بضرورة مراجعة مراكز التسجيل التي اختاروها اثناء التسجيل الأولي بالحضور الشخصي مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية واثبات المحرمية للنساء. مؤكدا على ضرورة التسجيل للحج ودفع الرسوم خلال ثلاث ايام عمل، بما فيها اليوم الذي تم فيه استلام التصريح، وبخلاف ذلك سيكون التصريح لاغياً.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات صحفية إن كل من يتخلف عن الموعد المعلن يعتبر مستنكفاً، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت هذا العام 3 فئات للحج وهم المدخرون لدى صندوق الحج والفئة العمرية بالإضافة الى فئة القرعة.

وأضاف أن طرح الفئات الثلاثة يعمل على تنويع الفئات العمرية لاداء فريضة الحج وعدم حصرها فقط في كبار السن وهو مطلب شعبي منذ زمن بعيد، موضحا بأن القرعة شملت هذا العام من هم من مواليد عام 1970.

كما أشار إلى أنه تم العمل من خلال وزارة الأوقاف واللجنة التنسيقية على استحداث برنامجين للحجاج الاردنيين الأول متعلق بخدمات الحج المميز، والثاني البرنامج العادي والذي قسم إلى فرعين الأول حجاج الجو وسيكون على بعد 1500 متر عن الحرم وبرنامج البر حيث يسكن الحجاج بمنطقة العزيزية القريبة من مشاعر منى والجمرات، مؤكدا أن اختيار اي من البرامج المذكورة متروك للحاج نفسه.

وأشار إلى أن الوزارة وضمن خطة عملها لهذا الموسم واعتمادا على تقييم الموسم الماضي تم دراسة كافة الملاحظات التي رصدتها جهة محايدة، وبناء على ذلك تم العمل على توفير كامل الخدمات للمواطن منذ مغادرته أرض المملكة ووصوله للديار المقدسة وحتى انتهاء موسم الحج والعودة لارض الوطن، حيث ستقدم خدمات النقل والسكن والطعام والشراب بالإضافة إلى الهدي.

وأكد أبو البصل أن وزارة الأوقاف ومن خلال دائرة الحج والعمرة تسعى جاهدة إلى استمرارية الارتقاء بخدمة الحاج الأردني ، وهذا ما أشارت له الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية تجاه الأردن، حيث اشادت في وقت سابق بمستوى الخدمات التي تقدمها بعثة الحج الأردنية.

وأوضح أنه على الرغم من تحسين الخدمات وتنوعها إلا أن التكاليف انخفضت مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت هذا العام لحجاج البر 1940دينارا بما في ذلك تكلفة الهدي. علما بانها كانت العام الماضي بكلفة ٢١٤٠ دينارا بدون الهدي.

وحول اختيار منطقة العزيزية قال الوزير ان عملية التقييم للموسم الماضي أظهرت وجود رغبة لعدد كبير من الحجاج بالسكن بالقرب من مشاعر منى والجمرات في ظل بعد المشاعر عن مكة المكرمة، ومن هنا تركنا خيار السكن للحجاج بشكل مسبق.