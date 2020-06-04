وزير الأوقاف يدعو لرسم صورة نقية مشرقة الجمعة

عمان – دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إلى رسم صورة مشرقة ناصعة نقية تعكس الدين الإسلامي الحنيف، وإظهار صلاة الجمعة يوم غد، بأبهى حلة.

وقال وزير الأوقاف خلال جولة تفقدية، اليوم الخميس، لعدد من مساجد العاصمة، إنه تم التركيز على التعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف، وبالإجراءات التي قامت بها المساجد من إجراءات، مبينا أنه تم تحديد نقاط لكل مصل داخل المسجد، وفي الساحات الخارجية لتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين.

وأضاف أنه تم عمل العديد من الإجراءات منها توفير أكياس لوضع الأحذية حتى لا يتم التزاحم بين المصلين عند الدخول والخروج من المساجد، وإغلاق كولرات المياه، والتأكيد على فتح جميع أبواب المساجد عند خروج المصلين؛ لعدم الاكتظاظ والتخفيف من الازدحام.

وأشار إلى أن خطبة الجمعة ستكون قصيرة لا تتجاوز 10 دقائق، ووزعت على أئمة المساجد في المملكة، داعيا جميع المصلين إلى عدم التزاحم والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي وضعت في المساجد، للحفاظ على السلامة العامة.(بترا)