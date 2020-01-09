وزير الأوقاف يوجه لجان الزكاة لفتح أبوابها نظرا للظروف الجوية

عمان- الغد- وجه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة لجان الزكاة لفتح أبوابها وسرعة الإستجابة لكل من يطلب المساعدة من المواطنين في ظل الظروف الجوية التي تسود المملكة.

كما وجه الخلايلة لجنتي زكاة وصدقات راجب وكفرنجة بتقديم المساعدات الطارئة لأسرة تسكن في خيمة وسط غابة بين بلدتي رأس منيف والمرجم، داهمتها مياه الأمطار الغزيرة وذلك بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة في محافظة عجلون.

من جهة أخرى أعلن مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات عن رقم اتصال (0799039813) متاح للمواطنين لتقديم المساعدات والتنسيق مع لجان الزكاة بشكل مباشر عند الحاجة.