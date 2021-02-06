وزير الإدارة المحلية يفتتح مشاريع عدة في جرش

صابرين الطعيمات

جرش- افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الاداره المحليه توفيق كريشان عدد من المشاريع التي نفذتها بلدية جرش الكبرى بتمويل من السفاره الايطاليه وشركة زين بحضور محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود والعين مفلح الرحيمي والنائب ماجد الرواشده والنائب نواش قوقزه والنائب فايزه عضيبات ورئيس وأعضاء بلدية جرش الكبرى وعدد من المهتمين ورحب محافظ جرش بوزير الشؤون المحليه وهنئ المحافظ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون ومئوية الدوله وأضاف أن افتتاح هذه المشاريع يأتي بمناسبة مئوية الدوله وعيد ميلاد جلالة الملك المفدى.

رئيس البلديه رحب بالوزير والوفد المرافق وأعضاء السفاره الايطاليه واعضاء شركة زين وتم الشرح عن المشاريع وتجهيزها

ويذكر أن هذه المشاريع هي حديقة زين ومشروع فرز للنفايات ويقدر تكلفة المشاريع بحوالي ثلاثه مليون يورو بتمويل من السفاره الايطاليه وشركه زين وركز قوقزه على أن جرش محافظه سياحيه ويجب الاستمرار والتركيز على المشاريع السياحيه ومداخل ومخارج المحافظة.

واستمع كريشان الى مطالب أعضاء المجلس البلدي واحتياجاتهم كما استمع إلى شرح مفصل من رئيس البلديه عن المشاريع واستعدادات بلدية جرش للمرحله القادمه.

وأجاب كريشان على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس البلدي.

وتحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة جرش علي دندن العتوم عن أهم مطالب التجار والمستثمرين واحتياجاتهم وتشجيعهم على الاستمار في جرش

بدورها تحدثة نائب رئيس البعثه في السفاره الايطاليه السيده فاليري روماري وأعربت فاليري عن ارتياحها لإقامة هذه المشاريع واضافة أن السفاره الايطاليه متابعه أحوال اللاجئين السوريين في الأردن واشكر الحكومه الاردنيه على استقبالها للاجئين السوريين والحفاظ عليهم وتقديم سبل الراحة لهم وتحدتة عن نجاح الأردن في جميع المحافل عالميا ودولياً.

وقالت إنه تم اختيار بلدية جرش من أجل إقامة مشروع محطة تحويل النفايات وحديقة زين وغيرها من المشاريع وعلى مرحلتين منذ عام ٢٠١٨.

من جانبه قال كريشان انا سعيد جداً لرعايتي هذا الاحتفال بافتتاح هذه المشاريع واشكر السفاره الايطاليه على دعمها مشروع تدوير النفايات كما واشكر شركة زين على دعمهم مشروع حديقة زين ونقدر عاليا ما تحدثه به نائب السفير الإيطالي عن حظن الأردن للاجئين السوريين.

وفي نهاية الحفل تجول وزير الاداره المحليه والحضور في مواقع المشاريع وتفقد الوزير ووفد السفاره المشاريع التي تم تنفيذها على أرض الواقع.