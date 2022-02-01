وزير الإستثمار: أبواب الوزارة مفتوحة للمستثمرين

اكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو حرص الحكومة على متابعة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم والعمل على زيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزيري الاستثمار المهندس خيري عمرو ووزير الصناعة والتجارة والتموين والسيد يوسف الشمالي لعدد من الاستثمارات الصناعية في منطقة لواء ناعور اليوم الثلاثاء يرافقهما أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بهدف التواصل المستمر مع المستثمرين والاستماع الى مطالبهم ومقترحاتهم الخاصة بالبيئة الاستثمارية والاستجابة لها في الاطار السليم .

وأفاد عمرو أن هذه الجولات تهدف للاستماع من المستثمرين بشكل مباشر للتحديات التي تعترضهم ووضع حلول لتلك التحديات تمكن المستثمرين من استمرار مشاريعهم الاستثمارية وتوسعتها.

وأكد أن وزارة الاستثمار أنشئت لخدمة المشاريع الاستثمارية وتمكينها وتسهيل الخدمات التي تقدم لتلك المشاريع إضافة إلى دعم الصادرات الأردنية من خلال المعارض المتخصصة، وأن أبواب وزارة الاستثمار مفتوحة للمستثمرين للاستماع لاقتراحاتهم وتوصياتهم والتي ستؤخذ على محمل الجد،

وأشار عمرو ان القطاع الخاص رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وشريك حقيقي للحكومة في التخفيف من مشاكل البطالة والفقر

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قال : أن هنالك العديد من برامج الدعم الموجهة للاستثمارات الصناعية بهدف تعزيز تنافسيتها وزيادة قدراتها التصديرية مشيرا الى صندوق دعم الصناعة وتخفيض الكهرباء على القطاع الصناعي وغيرها من الإجراءات الداعمة للصناعة الوطنية.