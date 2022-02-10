وزير الاستثمار: نسعى لتقديم احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية للعقبات

أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن وزارة الاستثمار تحرص على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار وذلك من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها، حيث أن نجاح المستثمر داخل المملكة يعتبر نجاحا لنا في الأردن ويساعد على استقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة التي تسهم في نمو اقتصادنا ومحاربة مشاكل الفقر والبطالة التي نعاني منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الاستثمار اليوم مع المدراء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة شركات التطوير للمناطق الحرة والتنموية في الأردن وبحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنه.

وقال عمرو يجب أن يكون هناك تحسين مستمر للخدمات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية في المناطق التنموية والحرة وتكون منافسة وهادفة لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، كما يجب العمل على تذليل كافة التحديات التي تعترض تلك المشاريع الاستثمارية إن وجدت، فــعلى المطور الرئيسي لأي منطقة تنموية في المملكة ضرورة الالتزام بجميع أعمال تلك المنطقة وتطويرها وإنشاء المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية وإدارتها وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي.

وأشار إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية بشكل مستمر يجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً على أهمية التفكير بنقاط القوة في مجال الاستثمار في المملكة والبناء عليها وهو ما تسعى إليه وزارة الاستثمار من اجل استقطاب المزيد من الاستثمارات للأردن وما ينتج عنها من توفير فرص العمل وتحسين الاقتصاد الوطني .

وشدد وزير الاستثمار على توحيد الجهود الاستثمارية بالتعاون مع شركائنا في المناطق التنموية والحرة والصناعية والتي هي من أهم عوامل جذب الاستثمار، لذلك نسعى في المرحلة المقبلة إلى توحيد هذه الجهود بشكل عملي يكون ملموس للمستثمر على أرض الواقع.

وحضر الاجتماع المدراء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة شركات التطوير للمناطق الحرة والتنموية التالية: (المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، شركة تطوير المفرق، شركة التجمعات الاستثمارية، شركة مجمع الضليل الصناعي، شركة الثريا لتطوير الأراضي، مجمع الملك الحسين للأعمال، الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية).