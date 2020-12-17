وزير الاشغال يترأس اجتماعاً في غرفة الطوارئ الرئيسية

عمان- الغد- ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي اجتماعاً صباح اليوم الخميس في غرفة الطوارئ الرئيسية في مبنى الوزارة.

واكد الكسبي خلال الاجتماع الذي حضره الامين العام بالوكالة المهندس مروان المعاني وعدد من المدراء المختصين ، على جاهزية الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة مشيراً إلى ضرورة التعامل المباشر والفوري مع أي ملاحظة ترد الى غرف الطوارئ ، وركز الكسبي على اهمية التنسيق والتعاون على اعلى مستوى مع كافة الشركاء للتعامل مع اي ملاحظة خلال فصل الشتاء .

كما ويعقد الان اجتماعاً اخر في غرفة الطوارىء برئاسة الامين العام لوزارة الأشغال العامة والاسكان بالوكالة وبحضور ممثلين عن المركز الوطني للامن وإدارة الازمات وادارة الارصاد الجوية وممثلين عن وزارة الداخلية وامانة عمان ووزارة الادارة المحلية ووزارة المياه والري وسلطة وادي الاردن بالاضافة الى عدد من المدراء المعنييين في وزارة الأشغال العامة والاسكان .

ويذكر أن الوزارة تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة منذ مساء يوم الاثنين الماضي على مدار 24 ساعة بـ 94 فريق ميداني موزع على كافة المحافظات.