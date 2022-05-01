وزير الاشغال يهنئ باليوم العالمي للعمال

هنأ وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الأحد، العمال العاملين في قطاع الإنشاء والإسكان؛ بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار.

وأشاد الكسبي، بالدور المميز والفعال الذي ساهم به العامل الأردني وعلى المجهود الذي يبذلع في سبيل رفعة وبناء الأردن، متطلعا إلى مزيد من الإنجاز والتقدم والتميز في سبيل رفعة الأردن.

وأكد وزير الأشغال، دعمه للعمال العاملين في الوزارة وتسخير كل الامكانات المتاحة لخدمتهم، تقديرًا من الوزارة للمجهود الذي يبذل في سبيل تشيد وبناء الاردن وانجاز وانجاح الأعمال التي قاموا بها.

وعبر، عن شكره وتقديره للجهود المميزة والمثمرة التي يقوم بها العامل الأردني في خدمة الوطن والمواطن، متمنيًا لهم في عيدهم الذي يأتي تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر السعيد مزيدًا من الإنجازات والنجاح لخدمة الوطن.

وختم تهنئته قائلا، ” كل عام وأنتم بالف خير”.