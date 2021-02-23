وزير الاقتصاد الرقمي يطّلع على خدمات شركة اس تي اس

عمان- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسا للوزارة في تنفيذ مشاريعها وبرامجها الحالية والمستقبلية الخاصة بعملية التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال زيارته مساء اليوم الثلاثاء لشركة الخدمات الفنية للكمبيوتر (اس تي اس) المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول السحابية والتحول الرقمي في الأردن والمنطقة تلبية لدعوتهم له للاطلاع على اخر الخدمات والحلول الفنية التي تقدمها الشركة.

واطلع الهناندة على الحلول التي تنتجها شركة “الخدمات الفنية للكمبيوتر” التي تعد من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في الأردن، اضافة الى الانجازات الأخيرة التي حققتها، سيما في مجال التحول الرقمي، مثلما اطلع على أهداف الشركة في المستقبل.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الشركة في توفير الحلول المعلوماتية المتكاملة ودورها بتنفيذ المشروعات الخاصة بخدمات الحكومة الالكترونية التي أحيلت عليها وفق أفضل الممارسات، مؤكداً أهمية استمرار العلاقة التشاركية لتحقيق الانجازات التي تتيح استفادة الجميع منها دون استثناء.

وأعرب الهناندة عن فخره لما قدمته الشركة خلال مسيرتها الممتده لأكثر من ثلاثين عاما من خدمات وانجازات على المستويين الاقليمي والمحلي، معتبرًا إياها نموذجًا يحتذى كمؤسسة اردنية تمثل القدرات والكفاءات الشبابية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة أيمن مزاهرة عن تقديره للدعم الدائم والمتواصل التي تقدمة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لشركات تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

–(بترا)