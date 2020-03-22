وزير البيئة: تحويل 9 مخالفين للاشتراطات البيئية للجهات المختصة

فرح عطيات

عمان- أكد وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشه ، بأن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة او شخص يخالف الاشتراطات البيئية ويتسبب بأي شكل من أشكال التلوث. وان الوزاره وبكافة كوادرها المنتشرة في العاصمة والمحافظات، من فرق تفتيش ومتابعة وغرف عمليات وطواوئ ، تتابع وتراقب الواقع البيئي العام في المملكة وعلى مدار الساعة وانها تقوم بإعداد التقارير الدورية وترفعها إلى الوزارة والجهات المعنية ذات الاختصاص ليتم التعامل معها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة وبما يحقق سلامة التعامل في ضوء الوضع الراهن وكيفية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وَاشار الخرابشه إلى أن الوزارة ومن خلال كوادرها ومفتشيها قد تعاملت مع عدد من المخالفات البيئيه خلال ال 24 ساعه الماضية وعددها تسعة مخالفات ، حيث تعاملت كوادرنا مع المخالفين بكل مهنية وحزم، وتم تحويلهم إلى الجهات الامنية المختصة والحكام الإداريين لاتخاد الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مبينا انه وفي ضوء السماح لصهاريج نقل المياه العادمة للتنقل وتقديم الخدمة شريطة الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية لعملية تفريغ الحمولة والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك.. ضبطت كوادر الوزارة العديد من المخالفين الذي يرتكبون مخالفات لا مسؤولة تجاه بيئتهم ومجتمعهم بشكل عام…

وأوضح بان الوزارة تعمل وبطريقة تشاركية مع و َزارة الإدارة المحلية لضبط عملية تكديس النفايات المنزلية وسرعة وكيفية التعامل معها وطريقة جمعها ونقلها إلى الاماكن المخصصة والتعامل معها وفق الأساليب المعتمدة حتى لا تتحول إلى بيئة خصبة لتجمع فيروس كورونا المستجد وانتشاره.

وأشار إلى أن الوزارة وعبر كوادرها المختصة تقوم وعلى مدار الساعة بعملية الكشف الميداني المستمر لأماكن الحجر الصحي للنزلاء المتواجدين في فنادق العاصمة عمان والبحر الميت بهدف الإشراف المباشر على عملية جمع ومعالجة النفايات الناتجه عن أماكن الحجر واعتبارها وسطا محتملا لتواجد فيروس كورونا.

إلى ذلك دعا الدكتور الخرابشه إلى جميع المواطنين إلى ضرورة الابلاغ عن اية مخالفات بيئية يمكن ان يشاهدوها او يشعروا بها وضرورة التواصل مع غرف العمليات والطوارئ التابعة للوزارة ومن خلال مديريات البيئة في المحافظات والابلاغ عنها فورا ليتم التعامل معها مباشرة ، مهيبا بالجميع الالتزام بكل ما يصدر عن الجهات الحكومية من تعليمات تساعد على توخي الحيطة والحذر للوقاية من هذا الفايروس والحد من انتشاره… علما بأن أرقام غرف العمليات والطوارئ هي :