وزير البيئة: نسعى لإعادة تأهيل الأنظمة البيئية البرية في البادية الأردنية

عمان- الغد– قال وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشه ان الوزارة تركز على دعم المشاريع البيئية التي يلمسها المواطن وتنعكس بشكل ايجابي على البيئة، وحل مشكلة تدهور الاراضي الزراعية وتخفيف الكلف على المزارعين ومربي المواشي من خلال رفع انتاجية قطاع الثروة الحيوانية والمحافظة على البيئة، جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم لمشاريع برنامج اعادة تأهيل البادية الاردنية في البادية الشمالية/ محافظة المفرق التقلى خلالها عددا من رؤساء البلديات ورؤساء الجمعيات التعاونية في المنطقة واستمع لمطالبهم حول زراعة المحاصيل الرعوية والثروة الحيوانية.

وقال الخرابشه إن الوزارة تسعى الى إعادة تأهيل الانظمة البيئية البرية في البادية الاردنية، وتأهيل المراعي وموارد المياه والحياة البرية، وزيادة انتاجيتها وحماية الحياة البرية فيها بمشاركة المجتمعات المحلية للوصول الى التنمية المستدامة، وانشاء مشاريع انتاجية تعود على مربي الاغنام في البادية بالفائدة.

واضاف الخرابشه ان انشاء واستدامة هذه المشاريع سيساهم في المحافظة على رفع انتاجية الثروة الحيوانية والغطاء النباتي من خلال برنامج اعادة تأهيل البادية في دعم المشاريع الانتاجية ذات الجدوى الاقتاصادية وتوفير فرص العمل لاهالي المنطقة.

واطلع الخرابشة خلال الجولة التي رافقه بها رؤساء البلديات وأعضاء اللامركزية والشرطة البيئية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومشرف المؤسسة التعاونية وكادر برنامج إعادة تأهيل البادية في الوزارة،على سير عمل عدد من الجمعيات التعاونية التي يتم دعمها من برنامج اعادة تأهيل البادية, حيث اطلع على مشروع زراعة الأعلاف والمياه المعالجة من محطة تنقية المفرق والخاص بجمعية عبق الصحراء التعاونية ، واستمع لمطالبهم والمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه المشاريع.

والتقى بأعضاء جمعية عناقيد الخير التعاونية والممتد عملها ليشمل ١٤ تجمع سكاني واطلع على مركز ام القطين البيئي التابع للجمعية ومركز تجميع وتوضيب الصوف في منطقة دير الكهف، والذي يتم دعمها من خلال برنامج اعادة تأهيل البادية وينفذها برنامج الامم المتحدة الانمائي.

وقدم رئيس الجمعية الدكتور عودة المسحان ايجاز عن مشاريع الجمعية وخاصة مشروع تحسين جودة وبيع الصوف في البادية الاردنية.

ووجه الخرابشه برنامج اعادة تأهيل البادية لدراسة إمكانية التوسع وتطوير فكرة المشروع ليشمل التوجه للوصول لمنتج وطني من منتجات الصوف.

كما زار الخرابشه الموقع الدائم لسوق الحلال والذي موله برنامج إعادة تأهيل البادية ونفذته وزارة الزراعة.