وزير البيئة يلتقي عددا من مستوردي المواشي الحية

عمان – الغد– التقى وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة مع عدد من مستوردي المواشي الحية، للوقوف على الاحتياجات والتحديات التي تواجههم.

واستمع الوزير لاهم المطالب والمعوقات أمام استيراد المواشي الحية، وتأمين الكميات المناسبة للسوق المحلي، والاطمئنان على الكميات الموجودة حاليا، وايضا الكميات القادمة التي سيتم توريدها لغاية شهر رمضان الفضيل.