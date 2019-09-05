وزير التخطيط: أنا أعمل للشعب الأردني شاء صندوق النقد الدولي أم أبى

البحر الميت – الغد – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس “أنا أعمل للشعب الأردني ولا اعمل عند صندوق النقد الدولي فهدفي اساسا هو تحقيق ما يريده الشعب من نمو اقتصادي بهدف إيجاد فرص العمل وتحسين الخدمات شاء الصندوق ام ابى”.

وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي ان “الشعب يريد نمو وخدمات ووظائف وان يشعر ان الامل امامه وانا لن اخضع بتاتا لإملاءات صندوق النقد الدولي مؤكدا ان الاردن يملك قراره بهذا الصدد”.

وأشار إلى أن مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والتي أقرها مؤتمر مبادرة لندن هي مصفوفة وضعتها الحكومة الأردنية على نفسها، وقال “نحن فرضنا مصفوفة الخمس سنوات على انفسنا، والاستثمار لن يأتي إلا إذا كان سيفضي إلى أرباح تستوجب الدخول فيه، فالهدف النهائي للحكومة يجب أن يكون تحقيق الأرباح وتخفيض تكاليف الأعمال، فلا أحد يقبل أن تكون كلفة الطاقة والعمالة والعقار مرتفعة كما هي حاليا، وهذا ما يريده القطاع الخاص وواجبنا أن نعطيه إياه وهو ما نقوم به من خلال هذه المصفوفة”.

وتابع الدكتور العسعس “أغضب عندما ينظر إلى الحكومة كعقبة أمام الاستثمار بينما كان الأولى ان تكون الحكومة الميسر للاستثمار، فهنالك توجيهات من قبل جلالة الملك بتيسير عمل المستثمر المحلي قبل الأجنبي”.

ولفت إلى أن المصفوفة هي مصفوفة حية ولا بد أن نسمع آراء الجميع حول الطرق المفيدة لتطبيقها.

وأكد أن “الاردن قام بإصلاحات مالية لم يقم بها أي أحد على وجه الأرض مما زاد العبء على المواطن الاردني، ولذا لا بد ان العمل بجد لتوفير الوظائف، ـ “فأنا لا أقبل أن أرى الشباب الأردني المبدع عاطلاً عن العمل”.