وزير التخطيط يلتقي السفير الياباني في عمان بمناسبة إنتهاء أعماله

عمان-الغد – التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي اليوم السفير الياباني في عمان السيد هيديناو ياناجي، بمناسبة إنتهاء فترة أعماله في السفارة اليابانية في عمان.

واستهل وزير التخطيط والتعاون الدولي اللقاء بتقديم الشكر للسفير ياناجي على حسن تعاونه خلال فترة تقديم خدماته في الأردن، كما ثمن الوزير الربضي لحكومة وشعب اليابان الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة تداعيات الأزمة في المنطقة، مشيراً إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه أكد السفير الياباني على عمق علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن واليابان، مؤكداً حرص اليابان المستمر في تقديم الدعم للأردن للحفاظ على منعته الاقتصادية وأمنه واستقراره في هذه الظروف الصعبة وخاصة في ظل الأزمة الناجمة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن الجدير بالذكر بأن اليابان قدمت منذ عام 2009 وحتى أيلول 2020 على ما يقارب (1.7) مليار دولار أمريكي، منها (603.12) مليون دولار على شكل منح للمشاريع ولدعم الموازنة، والباقي على شكل ‏قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).