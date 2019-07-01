وزير التخطيط يبحث مع وزير التنمية الدولية البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية

عمان – بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، مع وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة روري ستيوارت تعزيز العلاقات الثنائية. وتناول الاجتماع متابعة مخرجات مبادرة لندن 2019 لدعم وتنمية الاقتصاد الأردني، والإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها الأردن بناء على خطة السنوات الخمسة الموضوعة لإطلاق النمو والاستثمار بهدف خلق فرص العمل والاعتماد على الذات.

وأبدى الوزير البريطاني تفهمه للتحديات الحالية التي يمر بها الأردن، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الأردن في مختلف المحافل الدولية، وأعرب عن إعجابه بقدرة الأردن والاقتصاد الاردني على التعامل مع التحديات الخارجية. كما بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع الراهن في المنطقة حيث أطلع الوزير العسعس، الوزير البريطاني على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، وعلى أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة المقبلة.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للمملكة المتحدة على الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تجاوز التحديات التي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة على الاقتصاد الأردني ودعم مسيرته التنموية ومواجهة أعباء اللجوء السوري، ووقوفها إلى جانب الأردن وذلك من خلال الدعم المباشر وعقد مؤتمر مبادرة لندن في شباط الماضي. وحضر الاجتماع أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والسفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدن.- (بترا)