وزير التخطيط يحث الدنماركيين على زيادة الدعم للأردن

عمان- الغد- حث وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد العسعس، اليوم الثلاثاء، الدنماركيين على زيادة زيادة الدعم المقدم للأردن وتعظيم الاستفادة من برنامج الشراكة العربي- الدنماركي خلال الفترة المقبلة.

كما دعا العسعس، خلال لقائه وزير التعاون الانمائي الدنماركي، راسموس براين، في عمان إلى التركيز على برامج الفرص الاقتصادية والتشغيل، بالإضافة الى زيادة الدعم المقدم للحكومة لتنفيذ أولوياتها وبرامجها التنموية.

كما أكد أهمية دعم الاقتصاد الاردني من خلال الاستثمار وتوسيع نطاق التجارة المشتركة بين البلدين.

وتأتي زيارة الوفد الدنماركي الى الاردن لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين، كأزمة اللاجئين السوريين في دول الجوار وتبعاتها على الأردن والجهود التي يبذلها الاردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين، والاطلاع عن كثب على أوضاع اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.