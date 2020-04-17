وزير التخطيط يشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي

عمان-الغد- يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، بصفته محافظ الأردن في مجموعة البنك الدولي في اجتماعات لجنة التنمية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويبحث الاجتماع، الذي يعقد في الوقت الحالي عبر تقنية الاتصال المرئي ويترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس من العاصمة الاميركية واشنطن، الاستجابة الطارئة لمجموعة البنك الدولي للطوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والمبادرة الدولية لتخفيف عبء الديون عن البلدان الأكثر فقراً.

وأعلن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لدعم جهود تصدي الدول لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.

وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حاليا على حشد الدعم من الدول والجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، لمساعدة الحكومة الاردنية في جهودها المكثفة لمكافحة انتشار جائحة كورونا.