وزير التخطيط يشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي

عمان – الغد- شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، اليوم الجمعة، بصفته محافظ الأردن في مجموعة البنك الدولي، باجتماعات لجنة التنمية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويبحث الاجتماع، الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، من العاصمة الأميركية واشنطن، الاستجابة الطارئة لمجموعة البنك الدولي للطوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والمبادرة الدولية لتخفيف عبء الديون عن البلدان الأكثر فقراً.

وأعلن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً، لدعم جهود تصدي الدول لتداعيات فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفق بيان صحفي، على حشد الدعم من الدول والجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، لمساعدة الحكومة الأردنية في جهودها المكثفة لمكافحة انتشار جائحة كورونا.