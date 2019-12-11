وزير التربية: تجديد تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة إلكترونياً

عمان – الغد- أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، انه سيتم تحويل إجراءات تجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الكترونيا بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور النعيمي، خلال زيارته اليوم الأربعاء، ادارة التعليم الخاص، أن مشروع التجديد الالكتروني لتراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الذي تعمل الوزارة على اعداده، يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص والتخفيف على المراجعين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وقال إن المشروع يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لقطاع التعليم الخاص كشريك مهم لوزارة التربية والتعليم في العملية التعليمية والتربوية، ويسهم في تجويد مخرجاتها، مشيرا في هذا الإطار للخدمات التعليمية المتميزة التي يقدمها التعليم الخاص وتعكس ما يشهده التعليم العام في الاردن من تطور .

كما اطلع الدكتور النعيمي خلال الزيارة على الاجراءات المتبعة في الإدارة في إطار مشروع يستهدف تبسيط عملية التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والذي ستعمل الوزارة بتطبيقه، وبما يسهل عملية التراخيص المتبعة وفق الأطر الرسمية المتبعة.

والتقى وزير التربية والتعليم خلال الزيارة عددا من المراجعين للإدارة واستمع لملاحظاتهم حول الإجراءات التطويرية التي اتبعتها الوزارة في عمل إدارة التعليم الخاص، مؤكداً ضرورة تسهيل وتبسيط هذه الإجراءات وتجويدها.

وكان مدير إدارة التعليم الخاص بالوكالة فايز المعاريف، قد عرض أهداف وواجبات الإدارة وطبيعة عملها والخدمات التي تقدمها للمراجعين من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة و طلبة المدارس الخاصة وأولياء الأمور.

وقال إن الادارة اتبعت آلية جديدة للتواصل مع المؤسسات التعليمية الخاصة باستخدام التراسل الالكتروني، فيما استحدثت كذلك نافذة على موقع الوزارة لنشر التعاميم وكل ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بهدف تسهيل عملية التواصل والاتصال مع هذه المؤسسات.

وبين المعاريف ان هذه الإجراءات قوبلت بارتياح كبير من قبل أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة والمراجعين بشكل عام الذين أشادوا بهذه النقلة النوعية من قبل وزارة التربية والتعليم في التعامل مع شؤون التعليم الخاص.