وزير التربية: سندرس حذف الوحدة الأخيرة في مواد “التوجيهي”

جهاد المنسي

عمان-ااكد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد ابو قديس أن مجلس الامتحان العام سيتخذ قراراته حول امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بما يضمن العدالة بين الطلبة، واعدا بالنظر بمطالب الطلبة ومنها حذف الوحدة الأخيرة من كل مادة، مشددا ان الوعد بالنظر بالمطالب لا يعني الموافقة على الحذف.

واضاف أبو قديس إن معدل إصابات كورونا في المدارس يتضاعف أسبوعيا، وان التحول للتعليم الالكتروني تم اتخذه حفاظا على صحة الطلبة والمعلمين.

كلام الوزير جاء خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والشباب النيابية، وفيه قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، أن الوزارة تدرك تأثير ووقع الجائحة على طلبة الثانوية العامة، مبينا أنه سيتم نقل ملاحظات اللجنة إلى مجلس الامتحان العام لتتم دراستها، منوها ان كشف امتحان الثانوية سيصدر اما الخميس او الاحد المقبل على العد تقدير.

وأستذكر أن التعليم عن بعد لاديقتصر مقتصرا على المنصة، بل تم تخصيص قناة تلفزيونية لطلبة الثانوية العامة، وأن نسبة طلبة التوجيهي الذين اختاروا التعليم الوجاهي لم تتجاوز 37%، ما يعني أن هناك موارد معرفة متعددة.