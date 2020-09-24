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وزير التربية في زيارة مفاجئة إلى مدارس بلدة المصطبة

منذ 49 دقيقة

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صابرين الطعيمات

جرش- قام وزير التربيه والتعليم بزياره مفاجئة إلى مدرسة المصطبة الثانوية للبنين والثانوية للبنات، اليوم الخميس.
وقال مدير مدرسة المصطبة الثانوية، الدكتور جلال الجزازي، إن الوزير أكد على منصة درسك بعد دخوله عليها والتأكد من عملها في المدرسه وأكد كذالك على تطبيق السلامة العامة وكذلك الحضور والغياب لطلاب التوجيهي.
وفي السياق، فقد طالب عضو مجلس محافظة جرش، محمد الجزازي، موعدا من وزير التربية للحديث عن المدرسة المهجورة في بلدة المصطبة، والتي تم إيقاف العمل بها منذ فترة لوجود تصدعات بالبناء وتم أخذ موعد خلال الأسبوع المقبل لإنهاء موضوع المدرسة.

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